В Санкт-Петербурге второклассник попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с горки

В Санкт-Петербурге второклассник попал в больницу в тяжелом состоянии после падения с горки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 6 марта в Калининском районе Санкт-Петербурга. По данным издания, мальчик упал с горки на детской площадке и получил множественные травмы, в том числе повреждения селезенки, головы и половых органов.

Отмечается, что у ребенка диагностировала внутрибрюшное кровотечение, он в тяжелом состоянии. Его госпитализировали.