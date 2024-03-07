Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
-2°
Птн, 08
Сбт, 09
-5°
ЦБ USD 90.75 0.41 08/03
ЦБ EUR 98.88 0.68 08/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
2 163
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
3 897
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
4 752
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
5 818
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском театре драмы показали «Час тишины»

С 7 марта в рязанском театре драмы стартовала премьера «Час тишины» по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера. Вы его можете знать по фильму «Отец» с Энтони Хопкинсом. Зеллер — автор одноименной пьесы и автор сценария, который взял «Оскара» в 2021 году.

«Час тишины» — типичная комедия положений. Главный герой, которого играет Роман Горбачев, купил пластинку своей мечты с эгоистичным и намекающим названием «Я, только я и снова я». Он хочет в одиночестве послушать ее, но все постоянно мешают: то жена признающаяся в измене; то любовница; то сын, который поедает крыс, на собственном концерте; то прорыв канализации в доме. Все это настолько мелочно для него, что даже не перекрывает желание насладиться музыкой.

Роль Романа Горбачева стоит особняком в спектакле. Своим обаянием актер делает ярче заурядные диалоги легкой комедии. В зале многие смеялись, но не все.

Из плюсов хочется отметить декорации: сцена оформлена в виде крутящейся пластинки, по которой «ходят по кругу» персонажи.

Выгнав всех из квартиры он остается один, включает проигрыватель и в этот момент… А впрочем, можете сами посмотреть, чем закончился спектакль. Билеты можно купить здесь.

Возрастное ограничение 16+.