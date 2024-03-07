В рязанском театре драмы показали «Час тишины»

С 7 марта в рязанском театре драмы стартовала премьера «Час тишины» по пьесе современного драматурга Флориана Зеллера. Вы его можете знать по фильму «Отец» с Энтони Хопкинсом. Зеллер — автор одноименной пьесы и автор сценария, который взял «Оскара» в 2021 году.

«Час тишины» — типичная комедия положений. Главный герой, которого играет Роман Горбачев, купил пластинку своей мечты с эгоистичным и намекающим названием «Я, только я и снова я». Он хочет в одиночестве послушать ее, но все постоянно мешают: то жена признающаяся в измене; то любовница; то сын, который поедает крыс, на собственном концерте; то прорыв канализации в доме. Все это настолько мелочно для него, что даже не перекрывает желание насладиться музыкой.

Роль Романа Горбачева стоит особняком в спектакле. Своим обаянием актер делает ярче заурядные диалоги легкой комедии. В зале многие смеялись, но не все.

Из плюсов хочется отметить декорации: сцена оформлена в виде крутящейся пластинки, по которой «ходят по кругу» персонажи.

Выгнав всех из квартиры он остается один, включает проигрыватель и в этот момент… А впрочем, можете сами посмотреть, чем закончился спектакль. Билеты можно купить здесь .

Возрастное ограничение 16+.