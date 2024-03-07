В рязанской ОКБ спасли пациентку с осложнениями после пересадки печени
У нее развился тромбоз артерии.
В Рязанской областной клинической больнице спасли пациентку с осложнениями после пересадки печени. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Операции по трансплантации печени женщина ждала около года. Но через семь часов после пересадки у нее начались осложнения: развился тромбоз артерии. Пересаженный орган остался без кровоснабжения.
Обычно это неблагоприятный прогноз для пациента, однако в ОКБ устранили проблему за счет сочетания эндоваскулярных методов и медикаментозной терапии.
Врачи отмечают, что клинический случай пациентки неординарный: помогла помощь специалистов разных отраслей.