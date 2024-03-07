В Рязанской области 8 марта потеплеет до +1 градуса

Температура воздуха по области ночью опустится до -14, -9 градусов, местами до -17 градусов, днем потеплеет до -4, +1 градуса.

В Рязанской области 8 марта потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 8 марта, в регионе будет облачно, ночью с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -14, -9 градусов, местами до -17 градусов, днем потеплеет до -4, +1 градуса.