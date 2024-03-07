В рязанской мэрии рассказали подробности инцидента с загоревшимся троллейбусом

Пожар произошел в Песочне в четверг, 7 марта.

В рязанской мэрии рассказали подробности инцидента с загоревшимся троллейбусом в Песочне. Информация появилась на сайте горадминистрации.

Пожар произошел в четверг, 7 марта.

По данным ведомства, троллейбус № 3 следовал по разворотному кругу около больницы № 11.

«Из-за припаркованного автомобиля водитель выполнил маневр, в результате чего произошел сход штанги токоприемника. В связи с этим произошел обрыв перемычки контактного провода, он упал на троллейбус и произошло замыкание», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что пожар ликвидирован, движение восстанавливается.