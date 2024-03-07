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В Рязани осудят экс-главу бюджетного учреждения за миллионные взятки
Отмечается, что обвиняемая не признала свою вину.

В Рязани за миллионные взятки осудят бывшую руководительницу одного из бюджетных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Следствие установило, что в период 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемая лично или через посредников получила от подчиненных взятки на сумму более 17 миллионов рублей. За это она принимала решения о начислении им повышенного размера премий за счет средств от приносящей доход деятельности.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий. На имущество обвиняемой на сумму более 12 миллионов рублей наложили арест.

«Несмотря на непризнательную позицию обвиняемой, она была полностью изобличена в совершении инкриминируемых ей преступлений, совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения», — отметили в ведомстве.