В Рязани на улице Новоселов в ДТП пострадала 38-летняя женщина

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В среду, 6 марта, в Рязани, вблизи дома № 25 по улице Новоселов, местный житель на «Ладе Веста», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В результате происшествия пассажирка отечественного автомобиля получила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.