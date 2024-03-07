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В Рязани кафе на улице Почтовой оштрафовали за песни Рианны и Фрэнка Синатры
Решение могут обжаловать в течение месяца со дня его принятия.

Арбитражный суд рассмотрел иск ООО «Российское Авторское Общество» к кафе «Олд Бар» на улице Почтовой, дом № 55. Соответствующую информацию разместили в картотеке дела.

В документах указано, что «Российское Авторское Общество» просило взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав авторов музыки.

Отмечается, что 7 июля 2023 года в кафе публично исполнялись следующие песни: Modern Talking «You're my Heart, You’re My Soul», Rihanna «Umbrella (feat. Jay-Z & Chris Brown)», a-ha «Take On Me», Ace of Base «All That She Wants», Frank Sinatra «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!», Pharrell Williams «Happy (From «Despicable Me 2»)".

Уточняется, что есть видеозапись, подтверждающая эту информацию. Так, ответчик нарушил авторские права. Суд взыскал с кафе компенсацию в 120 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере четырех тысяч 600 рублей.

Решение могут обжаловать в течение месяца со дня его принятия.

Уточняется, что «Российское Авторское Общество» хотело решить этот вопрос без суда и направило уведомление «Олд Бару» с предложением выплатить компенсацию 140 тысяч рублей. Но кафе не сделало этого, поэтому начался суд.