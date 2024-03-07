В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5%

Это третий этап увеличения выплат.

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5%. Об этом сообщает «Российская газета».

Это третий этап увеличения выплат, на этот раз индексация коснется тех, кому положена пенсия по возрасту, но недостаточно пенсионных баллов или стажа. Также вырастут выплаты по инвалидности и потере кормильца.

Минтруд России постановил, что размер индексации будет равен 7,5%. Таким образом базовая социальная пенсия будет равна 7 689,82 рублям.