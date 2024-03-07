В России предложили снижать ставку по ипотеке при рождении детей
Льготы распространятся только на новые займы.
В России предложили снижать ставку по ипотеке при рождении детей, пишут «
Предполагается, что при появлении на свет второго ребенка проценты уменьшат на один процент, до 5, а при рождении третьего и последующих детей — на 2%, до 4. Льготы распространятся только на новые займы.
Как отметила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова, стесненные жилищные условия являются одной из ключевых причин, по которым россияне откладывают расширение семьи.