В России предложили снижать ставку по ипотеке при рождении детей

Льготы распространятся только на новые займы.

В России предложили снижать ставку по ипотеке при рождении детей, пишут « Известия » со ссылкой на корпорацию «ДОМ.РФ».

Предполагается, что при появлении на свет второго ребенка проценты уменьшат на один процент, до 5, а при рождении третьего и последующих детей — на 2%, до 4. Льготы распространятся только на новые займы.

Как отметила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова, стесненные жилищные условия являются одной из ключевых причин, по которым россияне откладывают расширение семьи.