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В России предложили снижать ставку по ипотеке при рождении детей
Льготы распространятся только на новые займы.

В России предложили снижать ставку по ипотеке при рождении детей, пишут «Известия» со ссылкой на корпорацию «ДОМ.РФ».

Предполагается, что при появлении на свет второго ребенка проценты уменьшат на один процент, до 5, а при рождении третьего и последующих детей — на 2%, до 4. Льготы распространятся только на новые займы.

Как отметила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова, стесненные жилищные условия являются одной из ключевых причин, по которым россияне откладывают расширение семьи.