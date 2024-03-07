В России 11 марта запустят продажи «Lada Vesta» с автоматической коробкой передач

Двигатель был разработан специально для этой модели.

Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта, уже ведутся их отгрузки дилерам, сообщил «АвтоВАЗ».

"Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей", — подчеркнули в компании.

По словам президента компании Максима Соколова, на сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией в России.

Производство таких машин началось в конце февраля. Этот двигатель был разработан специально для Vesta с «автоматом».

Для сборки мотора 1,8 EVO на «АвтоВАЗе» действует отдельная линия с автоматическим контролем качества.