В РГУ провели концерт в честь 8 Марта

К Международному женскому дню в РГУ имени Есенина провели концерт «Милые женщины, мы дарим вам свои улыбки!». Об этом сообщили в группе вуза во «Вконтакте».

С поздравлениями выступили исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог и заместитель министра образования Рязанской области, выпускник нашего университета Сергей Хлыстов.

Сотрудницы вуза получили награды правительства и университета за высокий профессионализм и активное участие в жизни вуза и региона. Решением ученого совета звание Почетного профессора РГУ имени Есенина было присвоено Марине Казаковой, профессору кафедры биологии и методики ее преподавания института естественных наук, доктору биологических наук, доценту.

Открыл концертную программу преподаватель кафедры литературы и журналистики Владимир Чапышкин с песней «Очарована, околдована». Белорусскую песню «Белявая, чернявая!» исполнил директор музея истории РГУ Игорь Филатов. С поэтическим номером выступил доцент кафедры культурологии Роман Маркин. Заведующий кафедрой географии, экологии и туризма Алексей Водорезов и декан факультета физической культуры и спорта Павел Левин исполнили песни собственного сочинения.

Также песенные произведения прозвучали в исполнении директора института истории, философии и политических наук Александра Марукова и помощника ректора по внешним связям Сергея Бунина. В финале концерта выступил сводный мужской хор сотрудников университета под руководством дирижера Ильи Волкова. Провели это яркое праздничное мероприятие помощник ректора Сергей Бунин и начальник административно-хозяйственного управления Владимир Лукнацов.