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В РГАТУ прошел IV турнир на переходящий кубок Рязанской общественной организации «Десантное Братство»

Во вторник, 5 марта, в спортивном зале Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева прошел IV турнир на переходящий кубок Рязанской общественной организации «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное Братство» — «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА», учрежденный в целях увековечивания воинской доблести и бессмертного великого подвига десантников шестой парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, которые в ночь на 1 марта 2000 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики приняли неравный бой в Аргунском ущелье.

Открывая турнир, знаменная группа под марш «Прощание Славянки» внесла флаг России.

Соревновались студенты из восьми учебных заведений города. В программу входили сборка-разборка автомата, оказание первой медицинской помощи и транспортировка раненого бойца, а также силовые дисциплины: подъем гири, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, перетягивание каната.

Команда Рязанского агротехнологического университета в составе Дмитрия Серова, Валерия Шарова, Романа Коршунова, Александра Денисова, Даниила Дубровина, Ильи Косулина, Николая Чижкова и Евгения Жулина по итогам соревнований заняла второе место.