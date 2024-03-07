В РГАТУ подвели итоги XI зимней Универсиады вузов Минсельхоза России

В пятницу, 1 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева подвели итоги и торжественно наградили победителей и призеров XI зимней Универсиады аграрных вузов России.

С каждым годом растет география проведения зимней Универсиады, вузы-организаторы становятся частью большой спортивной аграрной семьи и укрепляются связи между учебными заведениями.

В этом году в финальных соревнованиях за награды боролись более 350 спортсменов из 26 аграрных вузов России. Помогали в проведении финала 108 волонтеров из числа студентов, преподавателей и сотрудников Рязанского агроуниверситета. В девяти видах спорта, включенных в Универсиаду, было разыграно более 100 комплектов медалей.

Церемонию награждения победителей и призеров финальных соревнований и общекомандного зачета Универсиады провел первый проректор Рязанского агротехнологического университета Сергей Борычев.

«Сегодня вы показали свое мастерство, скорость, выносливость, терпение и, конечно, волю к победе. Уверен, что эти дни подарили каждому из вас самые добрые впечатления и вошли в историю зимних универсиад аграрных вузов России очередной яркой страницей!» — сказал он.

Рязанский государственный агротехнологический университет в командных соревнованиях по настольному теннису и мини-футболу занял шестое место, в лыжных гонках — четвертое. В женской эстафете 4×3 км команда Рязанского агроуниверситета завоевала второе место.