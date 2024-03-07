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В РГАТУ обсудили вопросы укрепления взаимодействия науки и АПК

В конце февраля 2024 года в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Научное сопровождение в АПК, лесном хозяйстве и сфере гостеприимства: современные проблемы и тенденции развития».

Площадкой для дискуссий вновь стал Информационно-аналитический центр «Рязанский лес».

В работе конференции принимали участие бакалавры, магистранты, аспиранты и научно-педагогические работники Рязанского агротехнологического университета, Рязанского медуниверситета, Кубанского университета физической культуры и спорта, Кубанского аграрного университета, Кузбасского аграрного университета, представители Департамента лесного комплекса Кузбасса, и др.

Участники представили свои исследования, связанные с решением проблем рационального использования почвенных и земельных ресурсов, повышения урожайности сельскохозяйственных культур в условиях действия лимитирующих факторов, обсудили широкий круг вопросов по природопользованию, экологии и экологическому развитию, по использованию наноматериалов в сельском и лесном хозяйствах.

Не остались без внимания и вопросы, связанные с пищевой индустрией, организацией общественного питания, хранением и переработкой сельхозпродукции, а также со строительством, благоустройством и озеленением населенных мест.

По результатам работы конференции планируется издание сборника научных трудов.