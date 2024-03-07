В Пензенской области произошло смертельное ДТП

В Пензенской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону. Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Погибли два человека.

«Предварительно установлено, в результате происшествия водитель и пассажир Kia Rio — женщина 1964 года рождения -— скончались на месте, пассажиры Kia Rio — молодой человек 2005 года рождения, мужчины 1994 и 1991 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель и пассажир „Лада Гранта“ — женщина 1972 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — отметили в ведомстве.