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В Москве мужчина погиб на дне рождения друга из-за отравления наркотиком

В Москве мужчина погиб на дне рождения друга из-за отравления наркотиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 6 марта на Веерной улице. Жена именинника сообщила правоохранителям, что ее муж с другом праздновали его день рождения, распивая спиртные напитки. В какой-то момент муж позвонил ей и сказал, что они плохо себя чувствуют.

Когда женщина пришла в квартиру, где были друзья, то увидела, что друг ее мужа начал синеть. Она вызвала скорую помощь, но та лишь констатировала смерть молодого человека.

Ее супруга госпитализировали с отравлением метадоном в коме.

В настоящее время проводится проверка.