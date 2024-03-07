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В Москве 42-летний мужчина три года насиловал дочь

В Москве 42-летний мужчина три года насиловал дочь, сообщил источник РЕН.ТВ.

Он начал приставать к девочке, когда ей исполнилось 14. Насиловал ее, как минимум, один раз в неделю, когда никого не было дома. На протяжении трех лет подросток ничего не говорила матери, но стала замкнутой и плаксивой.

В один момент мать обеспокоилась состоянием дочери и отправила ее к психологу. После посещения специалиста выяснилось, что причиной такого поведения являются издевательства родного отца.

«Женщина пошла в полицию и написала на него заявление», — уточнил источник.

Возбудили уголовное дело по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».