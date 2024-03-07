В массовом ДТП около Новомичуринска пострадали дети

В Рязанской области 7 марта произошло ДТП. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась около двух часов дня на восьмом километре от Новомичуринска. Столкнулись четыре легковых автомобиля: Lada Vesta, Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford.

Предположительно, молодая женщина-водитель за рулем Ford, ехавшая из Новомичуринска, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

«Я ехал из Новомиччуринска и остановился для поворота налево, в деревню Роскино. За мной ехал Hyundai Solaris. Ford тоже летел из Новомичуринска», — рассказал водитель Lada Granta.

Предположительно, из-за высокой скорости водитель Ford влетел в Hyundai Solaris, а тот врезается в Lada Granta. От удара Ford развернуло и вынесло на встречку, где он врезается еще и в едущее в Новомичуринск такси Lada Vesta.

В результате пострадали женщина-водитель Ford и ее два ребенка — девочка и мальчика. Также медпомощь понадобилась таксисту. Пострадавших добавили в Новомичуринскую МРБ.

«Состояние девочки стабильное, удовлетворительное. Мальчик, мужчина и женщина — в состоянии средней тяжести», — сообщила главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.