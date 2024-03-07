В Ленинградской области мужчина умер во время зимней рыбалки

В Ленинградской области мужчина умер во время зимней рыбалки. Об этом сообщил РЕН. ТВ информированный источник.

«Мужчине стало плохо на льду», — сказал он.

Отмечается, что в среду, 6 марта, трое друзей отправились на рыбалку и, прибыв на водоем, в районе деревни Ганнибаловка Всеволожского района Ленобласти разошлись в разные стороны.

Около 11 часов мужчины собрались вместе и увидели, что их товарищ лежит на льду без движения. Они позвонили в экстренные службы и стали делать ему массаж сердца.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть.