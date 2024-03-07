В Ленинградской области грузовик с дровами раздавил легковушку, погиб человек

В Ленинградской области грузовик с дровами раздавил легковой автомобиль. Погиб человек, уточняет ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла днем в среду, 6 марта, на седьмом километре трассы «Советский — Дятлово — Молодежное — Черкасово».

По предварительной информации, 22-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2114» потерял управление и выехал на «встречку». Там в бок автомобиля врезался «ГАЗ-3511» с дровами.

В результате водитель легковушки погиб на месте. Полиция начала проверку.