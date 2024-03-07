В Кургане мужчина изнасиловал 14-летнюю соседку

В Кургане мужчина изнасиловал 14-летнюю соседку. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный следком.

«Установлено, что в августе прошлого года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый зашел в комнату соседей по общежитию, в которой спала 14-летняя девочка. Применив физическую силу, он совершил изнасилование. После того, как потерпевшей удалось выбежать из комнаты, она обратилась за помощью к родственникам и соседям, которые вызвали полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.