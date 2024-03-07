В Красноярске мужчина до смерти забил своего деда

В Красноярске мужчина до смерти забил 84-летнего деда. Об этом рассказали в прокуратуре региона, пишет «АиФ».

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел в микрорайоне Солнечный. 30-летний мужчина вместе с матерью и ее подругой дома распивал спиртные напитки. В квартире проживал и дедушка молодого человека.

После застолья гостья ушла, а остальные легли спать. Однако в какой-то момент внук проснулся от шума, после чего у него возник конфликт с дедом.

По словам обвиняемого, пожилой мужчина якобы бегал по дому, хотел выйти из квартиры, разбудил мужчину, чем его разозлил.

От полученных травм пожилой человек скончался до приезда скорой.