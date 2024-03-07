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В Госдуме предложили ввести специальный сертификат для беременных
Право на получение документа может возникать при условии постановки женщины на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести специальный сертификат для беременных женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно предложению, право на получение сертификата может возникать при условии постановки женщины на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель), при этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину трех прожиточных минимумов на душу населения.

«Номинальная стоимость сертификата должна устанавливаться правительством исходя из средних цен на товары и услуги отечественного производства для беременных женщин и их семей. При этом представляется целесообразным, чтобы сумма выплат по сертификату была не ниже прожиточного минимума в соответствующем регионе проживания семьи», — уточнила автор инициативы.