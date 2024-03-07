В Госдуме поддержали проект о штрафах до двух млн для «навязчивых коллекторов»

Также проработают вопрос о противодействии звонкам с подменных номеров.

В Госдуме поддержали проект о штрафах до двух млн для «навязчивых коллекторов». Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет ТАСС.

«В Министерстве юстиции России разработан законопроект, предусматривающий введение штрафов для навязчивых коллекторов — вплоть до двух миллионов рублей. Считаю правильным эту инициативу поддержать, ее ждут наши граждане. Обсудим поправки с Минюстом, и готовы их рассмотреть и поддержать после внесения», — отметил он.

Пискарев напомнил, что уже урегулирован вопрос ужесточения уголовной ответственности для коллекторов, «когда при взыскании долгов людям угрожают физическим насилием или порчей имущества».

«Возбуждены первые уголовные дела, закон работает. Но проблемы остаются, в частности, когда коллекторы донимают звонками, несмотря на существующие в законе ограничения», — заявил депутат.

Кроме того, он также считает правильным проработать вопрос, и, «если есть необходимость, скорректировать нормы, которые направлены на противодействие звонкам с подменных номеров».