В Германии заявили об увеличении поставок оружия Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ВСУ должны получать больше боеприпасов, дальнобойного оружия и средств ПВО.

Дипломат отметила, что мобилизовать все средства для Украины должны те, кто хочет достичь мира.

«Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия, для того, чтобы Украина могла обеспечить свое выживание», — пояснила Бербок.

Дипломат отметила, что под дальнобойным оружием она подразумевает многие боевые системы, включая танковые гаубицы.