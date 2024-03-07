В ДТП с бензовозом в Ленобласти погиб мужчина

В ДТП с бензовозом в Ленобласти погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось в четверг, 7 марта, на 135 км автодороги «Южное полукольцо» в Кировском районе. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в тягач с полуприцепом-цистерной, за рулем которого находился 51-летний мужчина.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Полиция ведет проверку по факту ДТП.