В Череповце произошел взрыв в районе металлургического комбината

Жители Череповца сообщили о взрыве в районе металлургического комбината. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Новости!».

Официально местные власти назвали случившееся «хлопком». По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины выясняются», — сообщил гендиректор завода Евгений Виноградов.

При этом в соцсетях местные жители подвергли сомнению официальную версию о «хлопке».