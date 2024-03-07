В Челябинской области учитель физкультуры надругался над школьницей в туалете

В Челябинской области учитель физкультуры надругался над школьницей в туалете. Об этом сообщил источник РЕН.ТВ. В Полицию обратилась мать девятиклассницы.

«Она подала заявление в полицию 6 марта. По ее словам, учитель в период с 1 апреля по 31 июня 2023 года надругался над ее дочерью в туалете школы», — сообщил собеседник телеканала.

По данному факту уже возбудили уголовное дело и допросили подозреваемого. Сейчас педагог находится под подпиской о невыезде.