В Челябинской области на обочине дороги обнаружили труп мужчины с 290 тысячами в карманах

В Челябинской области на обочине автодороги обнаружили труп мужчины. При себе у него имелось крупная сумма денег — 290 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Труп обнаружили вечером 6 марта. Удалось установить личность погибшего. Им оказался житель Липецкой области. При себе у него имелось 290 тысяч рублей», — рассказал собеседник.

По данным URA.RU, мужчине было 45 лет. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину смерти.