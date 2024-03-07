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В Чехии заявили о тяжком положении ВСУ после сдачи Авдеевки

Войска ВСУ оказались в тяжелой ситуации после сдачи Авдеевки. Об этом заявил чешский корреспондент Ян Новак, пишет издание Seznam Zprávy.

В материале указано, что журналист лично побывал в прифронтовых районах. По его словам, двумя основными проблемами ВСУ являются дефицит снарядов и нехватка людей. Новак подчеркнул, что украинские бойцы жаловалсь ему на проблемы личным составом. Они говорили о растущих потерях и большом числе дезертиров.

Также журналист обратил внимание, что среди жителей прифронтовых районов есть недовольные властями Украины. В частности, люди возмущены несоответствием слов политиков о ситуации на поле боя реальному положению дел. В качестве примера корреспондент привел заявление Владимира Зеленского о том, что с начала боевых действий армия Украины якобы потеряла 31 тысячу солдат.

«На фронте над этой цифрой смеются, говорят, что это неправда», — пояснил Новак.