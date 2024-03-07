В центре Москвы полицейские задержали 11 сотрудник борделя
В центре Москвы полицейские задержали 11 сотрудник борделя. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 6 марта в полицию позвонила девушка и сообщила, что ее насильно удерживают в подсобке интим-салона в Оружейном переулке. Оперативники поехали на вызов и выяснили, что по этому адресу расположен ночной клуб. Его было решено проверить.
В ходе проверки там выявили притон с девушками, которые за деньги оказывали интим-услуги.
В результате были задержаны 15 человек. 11 из них — женщины. Всех правонарушителей доставили в отдел для дальнейших разбирательств.