В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Украинские военные обстреляли село Козинка.
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные обстреляли село Козинка.
У пострадавшего мужчины — осколочные ранения нижней конечности. «Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался», — заявил Гладков.
Также губернатор рассказал о поврежденном сарае в частном жилом домовладении.