В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Украинские военные обстреляли село Козинка.

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские военные обстреляли село Козинка.

У пострадавшего мужчины — осколочные ранения нижней конечности. «Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался», — заявил Гладков.

Также губернатор рассказал о поврежденном сарае в частном жилом домовладении.