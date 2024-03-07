В Белгородской области после атаки ВСУ мужчина получил ранения брюшной полости

По словам Вячеслава Гладкова, пострадавшего доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

В Белгородской области после атаки ВСУ мирный житель получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атаке дрона-камикадзе подверглась окраина села Наумовка. В результате пострадал мужчина — у него осколочные ранения брюшной полости. «Бригадой скорой его доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается», — заявил Гладков.