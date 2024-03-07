В Башкирии рабочий зарезал коллегу из-за обвинений в нетрадиционной ориентации

В Башкирии рабочий зарезал коллегу. Об этом сообщил портал «Башинформ».

Инцидент произошел в Уфе в доме на улице Нечаева.

Между двумя рабочими случился конфликт. Во время словесной перепалки один оппонент обвинил другого в нетрадиционной сексуальной ориентации. Обидевшись, обвиняемый взял нож и ударил им коллегу в плечо, руки и ноги.

Очевидцы вызвали «скорую», однако к приезду медиков потерпевший умер. По данным республиканского Башкирии, обвиняемого задержали. Его заключили под стражу. Проводится судмедэкспертиза.