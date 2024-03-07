Умер оператор «Тихого Дона» и «Ликвидации» Михаил Суслов

Ему было 84 года.

Умер российский оператор Михаил Суслов. Об этом сообщил портал « АиФ ».

Ему было 84 года.

После переезда в США в 1976 году, Суслов снимал боевики и криминальные драмы в Голливуде. Среди работ оператора — «Восход черной луны», «Чемпион», «Укради небо» и «Часть Эдема».

В конце 1990 годов он возобновил работу в России. В частности, Суслов сотрудничал с режиссером Сергеем Урсуляком — он участвовал в проектах «Долгое прощание», «Неудачу Пуаро», «Ликвидация» (лауреат премии ТЭФИ), а также в таких фильмах, как «Исаев» и «Тихий Дон». Всего на счету Суслова более 40 проектов.