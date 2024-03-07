У пенсионера из Рязанской области нашли марихуану

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

У пенсионера из Рязанской области нашли марихуану. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

По данным издания, сараевские следователи изъяли у ухоловского пенсионера около 300 граммов конопли в высушенном виде. Отмечается, что мужчина в прошлом году вырастил на своем участке несколько кустов конопли. Осенью срезал их, измельчил и высушил, как объяснил, для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.