Скончался актер из фильма «Сыновья уходят в бой» Николай Чемезов

Ему было 78 лет.

На 79-м году жизни умер актер Николай Чемезов. Об этом сообщается на странице Забайкальского краевого драматического театра в соцсети.

Чемезов родился в 1945 году в городе Каменск -Уральский Свердловской области. В 1969 году закончил Свердловское театральное училище. Работал в Рижском, Казанском, Тульском ТЮЗах, а таже Великолукском театре. Затем Чемезов пришел в Читинский драмтеатр, где проработал в нем больше 20 лет.

Чемезов снялся в двух фильмах — «Летучий миллиард» и «Сыновья уходят в бой».