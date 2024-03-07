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Рязанская мэрия пообещала решить вопрос с транспортом в Качеве и Мордасове
Об этом ведомство сообщило РЗН. инфо

Рязанская мэрия пообещала решить вопрос с общественным транспортом в поселках Качево и Мордасово. Об этом ведомство сообщило редакции РЗН. инфо.

Рязанцы пожаловались в комментариях у Павла Малкова на то, что еще в сентябре 2023 года обещали пустить малогабаритные автобусы и маршрутные такси от поселка Строитель в Качево и Мордасово. Однако этого так и не случилось.

Администрация города сообщила РЗН. инфо, что на данный момент не могут пустить автобусы №№ 7 и 7А, а также маршрутку № 88 в поселки, так как транспорт не может совершить поворот без выезда на встречную полосу из-за близкого размещения торговых палаток.

«Нами прорабатывается вопрос изменения существующей схемы организационного дорожного движения, в том числе с собственником земельного участка, на котором располагаются объекты розничной торговли, не позволяющие в настоящее время обеспечить беспрепятственный проезд транспорта общего пользования от Ряжского шоссе по направлению в поселки Качево и Мордасово», — отметили в мэрии.

Напомним, в августе 2023 года открыли дорогу от поселка Строитель до Качева и Мордасова.