Рязанка возглавила список женщин-владелиц самых прибыльных компаний ЦФО

Всего в рейтинге — 150 компаний, которыми полностью или частично владеют женщины.

Рязанка возглавила список женщин-владелиц самых прибыльных компаний ЦФО. Рейтинг опубликовали на сайте «Бизнес-журнала».

Всего в рейтинге — 150 компаний, которыми полностью или частично владеют женщины. В основе рейтинга — последние доступные данные по выручке, преимущественно это сведения за отчетный 2022 год.

Первую строчку рейтинга заняла Мария Василькова — учредитель ООО «Рязанский завод цветных металлов». Его выручка за 2022 год составила 104 млрд рублей.

Еще одна рязанка оказалась на 23 месте рейтипнга. Надежда Головина — ООО «Океан». Доход компании составил 7,7 млрд рублей.

Также в список попали владелицы таких рязанских компаний, как: ООО «Витрал», ООО «Лина», ООО «А-Гласс», ООО «Аэро Иксиа».