Рязанцы рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливыми

Отмечается, что в регионе «счастье» оценивают в 205 тысяч рублей в месяц.

Рязанцы рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы быть счастливыми. Соответствующее исследование представил SuperJob.

Отмечается, что в регионе «счастье» оценивают в 205 тысяч рублей в месяц. В сентябре прошлого года эта сумма равнялась 183 тысячи, а год назад (в марте 2023) — 170.

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Мужчинам — на 30% больше, чем женщинам. Самые скромные запросы — у молодежи до 24 лет.

Больше всего денег нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тысяч рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей).