Рязанцев предупредили о массовых рейдах полиции
В четверг и выходные дни.
В четверг, 7 марта и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения правил дорожного движения, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.