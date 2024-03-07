Рязанцев предупредили о массовых рейдах полиции

В четверг и выходные дни.

В четверг, 7 марта и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения правил дорожного движения, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.