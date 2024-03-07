Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии 8 марта

С 1 марта начали запускать мошеннические сайты по продаже цветов к 8 Марта. Для привлечения жертв мошенники заявляют о больших скидках на ассортимент фейкового магазина.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии 8 марта. Об этом пишет «Газета.ру».

По данным аналитиков, с 1 марта начали запускать мошеннические сайты по продаже цветов к 8 Марта. Для привлечения жертв мошенники заявляют о больших скидках на ассортимент фейкового магазина.

Так, после выбора букета мошенники просят указать персональные данные, включая информацию о доставке, а также оплатить товар, что приводит к потере денежных средств.