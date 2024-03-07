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Песков: Макрон все больше втягивает свою страну в конфликт на Украине
По мнению Пескова, поведение президента Франции не отвечает интересам жителей этой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон все больше втягивает свою страну в боевые действия на территории Украины. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По мнению Пескова, такое поведение президента Франции не отвечает интересам жителей этой страны.

Отмечается, что издание La Depeshe сообщило, что Макрон на встрече с оппозицией заявил, что у Франции нет никаких лимитов на помощь Украине и «красных линий».