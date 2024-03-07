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Первые матчи МХК «Рязань-ВДВ» в плей-офф 2024 пройдут 9 и 10 марта

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» начнет свой путь в плей-офф Кубка Регионов 9 и 10 марта. Соперником рязанской команды станет пензенский «Дизелист». Обе встречи начнутся в 17:00 во Дворце спорта «Олимпийский».

Команды проделали разный путь в нынешнем сезоне, но оказались на соседних строчках в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Рязань-ВДВ» набрала 62 очка, а «Дизелист» — 49. Несмотря на разрыв в 13 баллов, соперники имеют примерно равные шансы на выход в следующий раунд — в минувшем регулярном чемпионате команды дважды обменялись победами.

«Дизелисты» одержали четыре победы в последних пяти матчах «регулярки». «Десантники» же ударно провели вторую часть регулярного чемпионата и в особенности концовку: на счету «Рязани-ВДВ» 15 побед в последних 16 матчах.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» (г. Рязань, ул. Зубковой, 12, к2) и на сайте https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/