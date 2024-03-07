Патрушев рассказал о целях учений НАТО в Европе

По его словам, военные североатлантического альянса отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией.

Военные НАТО во время учений в Европе отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, деструктивная роль США в новейшей истории — очевидный факт. Он уточнил, что ни одна другая держава не спровоцировала такое количество военных конфликтов и экономических кризисов.

«Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО. За 75 лет своего существования НАТО, в качестве якобы гаранта мира и демократии, развязала более 100 войн и военных конфликтов по всему миру — и готовится к очередным», — подчеркнул секретарь СБ РФ на совещании по вопросам нацбезопасности, которое состоялось в столице Республики Ингушетия.

Патрушев добавил, что целью недавно начавшихся учений союзников в Европе является отработка сценариев конфликта с РФ. Речь идет о маневрах, получивших название «Стойкий защитник-2024». Как сказал Патрушев, подобные мероприятия НАТО ведут к усилению напряженности в мире.

Кроме того, секретарь СБ РФ обратил внимание на планы Североатлантического альянса расширить свое присутствие в ряде регионов. В первую очередь, речь идет об Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.