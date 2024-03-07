Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
-3°
Птн, 08
Сбт, 09
-4°
ЦБ USD 90.34 -0.82 07/03
ЦБ EUR 98.2 -0.74 07/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
2 005
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
3 751
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
4 622
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
5 679
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Патрушев рассказал о целях учений НАТО в Европе
По его словам, военные североатлантического альянса отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией.

Военные НАТО во время учений в Европе отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, деструктивная роль США в новейшей истории — очевидный факт. Он уточнил, что ни одна другая держава не спровоцировала такое количество военных конфликтов и экономических кризисов.

«Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО. За 75 лет своего существования НАТО, в качестве якобы гаранта мира и демократии, развязала более 100 войн и военных конфликтов по всему миру — и готовится к очередным», — подчеркнул секретарь СБ РФ на совещании по вопросам нацбезопасности, которое состоялось в столице Республики Ингушетия.

Патрушев добавил, что целью недавно начавшихся учений союзников в Европе является отработка сценариев конфликта с РФ. Речь идет о маневрах, получивших название «Стойкий защитник-2024». Как сказал Патрушев, подобные мероприятия НАТО ведут к усилению напряженности в мире.

Кроме того, секретарь СБ РФ обратил внимание на планы Североатлантического альянса расширить свое присутствие в ряде регионов. В первую очередь, речь идет об Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.