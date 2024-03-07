Пассажиры РЖД попросили вернуть в электрички «Ряжск-Рязань» наряды полиции

Подписчики рассказали о неадекватных пассажирах.

Пассажиры РЖД пожаловались на отсутствие полицейских нарядов в электричке «Ряжск — Рязань 2″. Пост об этом опубликован в группе «Кораблино, Ряжск, Новомичуринск, Скопин без купюр» в Одноклассниках.

Подписчики рассказали о неприемлемом поведении пассажиров, с которыми некому бороться.

«Два дня назад ехали из Рязани, намечалась драка. Контроллеры сидели, не обращали внимания. Да и что могут сделать две женщины. Разрешают курить в тамбуре, хотя по закону запрещено», — рассказал пассажир.

Другой пассажир пожаловался на граждан Средней Азии, которые отказывались платить за проезд, бегали по электричке, мусорили, кричали и смеялись над контролерами.