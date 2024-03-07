Очевидцы назвали причину возгорания троллейбуса в Дашково-Песочне

Отмечается, что автомобиль неправильно припарковался на конечной, троллейбус попытался его объехать, но не вышло.

Очевидцы назвали причину возгорания троллейбуса в Дашково-Песочне. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань: о городской среде».

Отмечается, что автомобиль неправильно припарковался на конечной, троллейбус попытался его объехать, но не вышло. Сеть порвалась, произошло короткое замыкание и возгорание.

«Хорошо еще, что без жертв, и что троллейбус старый. Надо лучше бороться с неправильной парковкой», — написано в посте.