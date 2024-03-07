На трассе М7 «Волга» остановили автомобиль, набитый взрывчаткой

На трассе М7 «Волга» остановили автомобиль, набитый взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Ford C-MAX сотрудники ГИБДД остановили на 777-м километре «Волги» для проверки документов. В сумке 64-летнего водителя заметили подозрительный цилиндрический предмет, такие же были и в багажнике. Выяснилось, что это заряды взрывчатого вещества. В ходе более детального досмотра машины в салоне и под сиденьями нашли еще 16 таких же. Всего там находилось около 2,5 килограмма взрывчатки, точная масса устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». С пенсионером сейчас работают следователи.