На десяти рязанских улицах 7 марта отключили электричество
Отключения затронул микрорайон Приокский.
На десяти рязанских улицах в четверг, 7 марта, отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Света нет по адресам:
- улица Энгельса;
- улица Бронная;
- улица Октябрьская;
- улица Новикова-Прибоя;
- улица Пирогова;
- улица Дачная;
- улица Северная;
- улица Луговая;
- улица Заречная;
- проезд Шабулина.
По информации предприятия, бригада осуществляет ремонтно-восстановительные работы. Подачу ресурса планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.