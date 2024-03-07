На десяти рязанских улицах 7 марта отключили электричество

Отключения затронул микрорайон Приокский.

На десяти рязанских улицах в четверг, 7 марта, отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.

Света нет по адресам:

улица Энгельса;

улица Бронная;

улица Октябрьская;

улица Новикова-Прибоя;

улица Пирогова;

улица Дачная;

улица Северная;

улица Луговая;

улица Заречная;

проезд Шабулина.

По информации предприятия, бригада осуществляет ремонтно-восстановительные работы. Подачу ресурса планируют возобновить в течение трех часов с момента отключения.